Тамбовчане останутся без света и горячей воды

13 Май 2020 2020-05-13T13:40:34+03:00

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В ближайшие дни жителей Тамбова оставят без горячей воды и электричества. Как сообщает пресс-служба администрации города Тамбова, из-за проведения работа с 13 по 14 мая не будет подаваться горячая вода от ГТ ТЭЦ в северной части Октябрьского района в границах улиц Чичерина, Агапкина, Магистральная, Рылеева. Отключение коснется только домов с централизованным водоснабжением и не коснется тех, где есть электрические или газовые водонагревательные котлы.

Перебои с электричеством у жителей произойдут 14 и 15 мая.

Из-за проведения неотложных аварийно-восстановительных работ будет прекращена подача электроэнергии:

- 14 мая с 9.00 до 14.00 потребителям СНТ по Рассказовскому шоссе; - 15 мая с 8.30 до 13.00 по ул. 8 Марта, от дома 3 до дома 32, по проезду 8 Марта, от дома 3 до дома 17, по ул. Ломоносова, от дома 3 до дома 5, по проезду Металлистов, от дома 3 до дома 14, по ул. Вавилова, от дома 18 до дома 35, по ул. Менделеева, от дома 2 до дома 62, по ул. Лысогорская, от дома 120 до дома 129, по ул. Никифоровская, 13, 17, 19;

- 15 мая с 13.30 до 16.00 по ул. Чкалова, 3.

ИСТОЧНИК KP.RU