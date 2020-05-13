В Тамбовской области задержали липчан, которые похищали из магазинов элитный алкоголь

13 Май 2020 2020-05-13T13:00:22+03:00

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5 мая сотрудники службы безопасности двух сетевых супермаркетов в Мичуринске обнаружили, что из торговых точек исчезли дорогостоящие алкогольные напитки. До этого в магазины заходили мужчина и женщина, один отвлекал продавцов вопросами, в то время, как вторая прятала под одежду бутылки со спиртным: виски, коньяк и другой элитный алкоголь. Без оплаты они уходили. Ущерб каждого супермаркета составил от трех до восьми тысяч рублей.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения внутри магазинов и установили предполагаемых преступников.

Записи уличных камер видеонаблюдения «Безопасный город» показали, что после совершения краж пара уезжала на автомобиле «Лада Гранта» с номерами Липецкой области. Полицейские отследили маршрут передвижения группы и выяснили, что из Мичуринска подозреваемые выехали в Липецк.

Оперативники уголовного розыска отправились на поиски воров в соседний регион. Там они установили владельца автомобиля, а также личности мужчины и женщины, которые совершали преступления. Липчан задержали и опросили. Они признались в шести совершенных кражах. Предварительный ущерб от их преступной деятельности составил около 30 тысяч рублей. Похищенный алкоголь воры сразу продавали знакомым, а деньги тратили.

- Сейчас в ОМВД России по городу Мичуринску возбуждено несколько уголовных дел по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Проводится сбор улик, устанавливаются свидетели и люди, купившие краденый алкоголь. Отрабатывается причастность жителей Липецка к совершению аналогичных краж на территории других городов Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU