В Тамбовской области 85 новых случая коронавируса

13 Май 2020 2020-05-13T10:18:34+03:00

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За последние сутки, 13 мая, в Тамбовской области выявили еще 85 человек, зараженных коронавирусом. Общее количество заболевших на сегодняшний день составляет 1568 человек, из них выздоровели 376 пациентов.

Среди новых заболевших 29 мужчин и 54 женщины в возрасте от 18 до 87 лет, а также двое детей – двухлетние мальчик и девочка. 6 человек приехали из других регионов, 79 контактировали с прибывшими из других областей.

- На госпитализации находятся 372 человека, из них 183 с подтвержденным диагнозом, 58 – с подозрением на коронавирус, 131 тест находится в работе, из них диагноз «пневмония» у 205 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространению инфекции. – На домашнем карантине под медицинским наблюдением остаются 2652 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU