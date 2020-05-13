В Тамбове началось голосование по выбору названия деревянного городка на Набережной
На интернет-портале администрации города стартовало голосование за лучшее название деревянного городка на ул. Набережной. Эту общественную территорию планируют благоустроить в текущем году. Ранее горожане направляли в мэрию свои варианты названия, за десять дней от тамбовчан поступило 132 предложения из которых на заседании общественного совета выбрали 10 лучших.
Тамбовчанам предстоит выбрать из следующих вариантов:
1) В гостях у сказки;
2) Городок чудес;
3) Деревянный городок;
4) Детский городок «Набережный»;
5) Дракоша;
6) Лукоморье;
7) Парк «Детство»;
8) Поле чудес;
9) Сказочный городок;
10) Тридевятое царство.
Проголосовать за понравившийся вариант можно по ссылке: http://city.tambov.gov.ru/index.php?id=8527
ИСТОЧНИК KP.RU