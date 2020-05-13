В Тамбове началось голосование по выбору названия деревянного городка на Набережной

13 Май 2020 2020-05-13T11:27:31+03:00

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На интернет-портале администрации города стартовало голосование за лучшее название деревянного городка на ул. Набережной. Эту общественную территорию планируют благоустроить в текущем году. Ранее горожане направляли в мэрию свои варианты названия, за десять дней от тамбовчан поступило 132 предложения из которых на заседании общественного совета выбрали 10 лучших.

Тамбовчанам предстоит выбрать из следующих вариантов:

1) В гостях у сказки;

2) Городок чудес;

3) Деревянный городок;

4) Детский городок «Набережный»;

5) Дракоша;

6) Лукоморье;

7) Парк «Детство»;

8) Поле чудес;

9) Сказочный городок;

10) Тридевятое царство.

Проголосовать за понравившийся вариант можно по ссылке: http://city.tambov.gov.ru/index.php?id=8527

ИСТОЧНИК KP.RU