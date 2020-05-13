2020-05-13T15:06:20+03:00
Происшествия

Продавец из Котовска дважды попалась на продаже алкоголя подросткам

Женщине грозит уголовная ответственность
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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11 мая во время рейда в одном из торговых павильонов города Котовска участковые уполномоченные стали свидетелями продажи алкоголя несовершеннолетнему. Продавец магазина не спросила у молодого человека паспорт и продала спиртное.

Как выяснилось, подобное нарушение женщина совершает не в первый раз. При опросе она признала вину. Подростка, который купил алкоголь, поставили на учет в подразделении полиции.

Согласно статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе» розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции наказывается штрафом до 50 тысяч рублей для физического лица, до 200 тысяч рублей для должностного лица и до полумиллиона рублей для юридического лица.

- Законодатель предусмотрел ещё более строгую - уголовную ответственность для лиц, которые неоднократно продавали алкоголь несовершеннолетним. Статья 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции» предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы до одного года и запрет занимать определенную должность в течение трех лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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