Постановки Мичуринского театра можно увидеть в интернете

13 Май 2020 2020-05-13T12:18:54+03:00

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Мичуринский драматический театр запустил интернет-проект #ТЕАТРАЛЬНАЯСРЕДА. Каждую неделю по средам артисты ждут зрителей на онлайн-трансляции спектаклей, составляющих «золотой фонд» репертуара.

Сегодня, 13 мая, зрителям покажут спектакль «Эдит Пиаф». Это шансон-сага – настоящий хит Мичуринского театра, который с аншлагами несколько лет артисты играли на разных сценах. Премьера спектакля проходила в 2010 году в Москве и произвела фурор среди столичной актерской элиты. А после этот мюзикл покорил и сердца зрителей Тамбовщины.

- Посмотреть спектакль можно будет сегодня, ссылка на трансляцию будет доступна в 18 часов в группах Мичуринского театра в соцсетях ВКонтакте и Фейсбук., - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU