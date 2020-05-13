Тамбовчан обязали носить маски на улице

13 Май 2020 2020-05-13T10:51:51+03:00

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Администрация региона внесла изменения в действующее постановление от 26.03.2020 №233, которые предусматривают дополнительные меры по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Акцент сделан использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания. В частности, теперь в регионе вводится обязательный «масочный» режим.

Документом устанавливается обязанность граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при любом выходе на улицу, в том числе в общественных местах и общественном транспорте. За несоблюдение этого правила предусмотрен штраф.

- Дополнительно с 12 мая жителям области рекомендовано соблюдать и так называемый, «перчаточный режим», в частности, в общественных местах и на транспорте рекомендовано использовать перчатки, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU