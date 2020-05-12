Выплаты на детей в Тамбове: как получить

12 Май 2020 2020-05-12T18:48:04+03:00

Единовременное пособие в 10 тысяч рублей полагается на детей от 3 до 16 лет

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11 мая президент России Владимир Путин подписал изменения в Указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей. В частности, текст указа дополняется пунктом о выплате в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет. И, начиная с сегодняшнего дня, 12 мая, заявление на выплату можно подать на едином портале госуслуг (www.gosuslugi.ru).

Согласно документу, единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей будет производиться, начиная с 1 июня 2020 года. Получить ее могут граждане России, проживающие на территории Российской Федерации. Выплата выдается на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года).

Для подачи заявления в электронном виде нужно иметь учетную запись на едином портале госуслуг. А ее, согласно информации управления информационных технологий, связи и документооборота администрации Тамбовской области, имеют около 90 процентов жителей региона старше 14 лет.

На главной странице ресурса есть раздел «Популярное на портале». В каталоге первой как раз и идет кнопка по предоставлению единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет. Если перейти на нее, то можно получить подробную информацию о порядке предоставления выплаты и заполнить заявление на ее получение в электронном виде.

Для его подачи потребуется вписать номер записи акта о рождении ребенка, дату и место его государственной регистрации, как это указано в свидетельстве о рождении. Понадобится также указать номер СНИЛСа ребенка, реквизиты и номер банковского счета родителя, на который будет перечислена единовременная выплата.

После формирования заявления на портале госуслуг, оно отправляется в Пенсионный фонд России. Ход его рассмотрения можно отслеживать в личном кабинете ресурса.

- В связи с большим наплывом посетителей, сейчас единый портал госуслуг работает с некоторыми задержками, - говорят в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Если с первой попытки не удается подать заявление, специалисты управления информационных технологий, связи и документооборота администрации региона рекомендуют почистить историю запросов на своем устройстве (сочетание клавиш Ctrl+Shift+Del).

ИСТОЧНИК KP.RU