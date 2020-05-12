Последние звонки на Тамбовщине пройдут 22 мая

12 Май 2020 2020-05-12T16:31:55+03:00

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В управлении образования и науки Тамбовской области рассказали, как будет вестись дальнейшее обучение школьников и студентов колледжей. По данным ведомства, во всех школах области с 12 мая продолжится дистанционное обучение. Решение о завершении учебного года в период с 22 по 30 мая каждая школа принимает самостоятельно.

Ранее педагогам рекомендовали завершить изучение нового материала и сосредоточиться на повторении и закреплении изученного.

22 мая для выпускников 9-х, 11-х классов по всей области будет проведен праздник «Последний звонок». Учитывая, что массовые мероприятия запрещены, праздник пройдет в дистанционном формате.

С 25 мая для учеников 9-х и 11-х классов будут организованы очные индивидуальные и групповые консультации в целях подготовки к государственной итоговой аттестации.

Напомним, девятиклассники готовятся к сдаче 2-х обязательных экзаменов по русскому языку и математике, одиннадцатиклассники - к сдаче ЕГЭ по двум обязательным предметам (русский язык и математика), а также по предметам по выбору. В настоящее время Министерством просвещения определены следующие даты начала экзаменов:

8 июня – ЕГЭ по географии, литературе, информатике в 11 классах;

9 июня – ОГЭ по математике в 9 классах.

Однако, схема проведения государственной аттестации в 9-х, 11-х классах может быть изменена, а сроки экзаменов перенесены в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации.

Для всех организаций среднего профессионального образования учебный год продолжается до 30 июня.

До 30 мая обучение будет организовано с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Далее решение будет принято с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации.

Проведение итоговой аттестации, в том числе в формате демонстрационного экзамена планируется в период с 1 по 30 июня.

Приемную компанию в организации среднего профессионального образования планируется начать с 20 июня. Сроки проведения могут быть изменены в зависимости от сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации.

Организации дополнительного образования детей продолжат работу в режиме дистанционного обучения.

В детских садах области рекомендовано увеличить число дежурных групп, информацию о режиме работы дошкольного учреждения можно найти на сайте каждого детского сада.

Напоминаем! По вопросам работы образовательных организаций в период пандемии в управлении образования и науки Тамбовской области работает круглосуточный телефон «горячей линии» (4752)79-23-54.

ИСТОЧНИК KP.RU