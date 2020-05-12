Полтысячи тамбовчан не могут платить по кредитам в период эпидемии коронавируса

12 Май 2020 2020-05-12T17:59:46+03:00

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Тамбовчане, столкнувшиеся со сложностями при оплате займов во время угрозы распространения коронавируса, подали 555 заявок на предоставление кредитных каникул. Как сообщили в Отделении Тамбов ГУ Банка России по ЦФО в Тамбовской области одобрено на сегодняшний день 302 просьбы об отсрочке платежей.

В банке напоминают, что отсрочку по кредитным платежам сроком на 6 месяцев могут получить люди, чьи доходы из-за карантинных мер или заражения коронавирусом снизились более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за прошлый год.

Кредитные каникулы подходят для всех видов кредитов и займов в случае, если их выдали до 3 апреля 2020 года. И обращаться за их оформлением можно до 30 сентября.

Кроме того, в регионе одобрено 1812 заявок на реструктуризацию кредитов физических лиц, а также 4 заявки на предоставление ипотечных каникул.

- В случае, если человек попал в тяжелую ситуацию и не может вовремя осуществлять свои обязательства по кредитам, банки, как правило, идут на уступки своим клиентам и предлагают варианты – кредитные и ипотечные каникулы, реструктуризацию кредитов, меняют сроки, суммы ежемесячных выплат, ищут индивидуальный подход для каждого клиента, – поясняет управляющий Отделением Тамбов Михаил Носенков.

ИСТОЧНИК KP.RU