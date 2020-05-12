2020-05-12T17:30:12+03:00
Происшествия

Тамбовчанина будут судить за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД

Пойманный пьяным за рулем мужчина хотел откупиться от автоинспекторов 20-ю тысячами
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Рассказовском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела, которое возбудили в отношении 57-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в преступлении по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

По версии следствия, 11 марта этого года сотрудники МОМВД России «Рассказовский» остановили легковой автомобиль, водитель которого имел признаки опьянения. В патрульной машине при составлении административного материала по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) мужчина положил между сиденьями 20 тысяч рублей в качестве взятки за непривлечение его к ответственности. Кроме этого, на улице он пытался положить в карман форменного обмундирования другого полицейского купюру в 1 тысячу рублей. Сотрудники ГИБДД от взятки отказались и сообщили об этом факте в дежурную часть.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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