Два предприятия Тамбовщины задолжали работникам почти 10 млн рублей

12 Май 2020 2020-05-12T16:59:16+03:00

Люди не получали зарплаты в течение двух месяцев

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Прокуратура Первомайского района отстаивает права сотрудников двух местных предприятий, которые не получают заработанные деньги. Проверку соблюдения трудового законодательства провели в АО «Первомайскхиммаш» и ООО «Первомайскхиммаш».

Выяснилось, что в акционерном обществе есть долги по зарплате за февраль этого года перед 113 работниками в размере более 1,6 млн рублей и за март перед 122 работниками в размере более 2 млн рублей.

В ООО «Первомайскхиммаш» задолженность по заработной плате перед 166 работниками за февраль 2020 составляет более 3 млн рублей, за март перед 182 работниками - почти 3,4 млн рублей.

- Выступая в защиту трудовых прав работников предприятий прокуратура района направила в суд 311 заявлений о выдаче судебных приказов на общую сумму более 10 млн.рублей, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - За невыплату работникам заработной платы в отношении АО и ООО «Первомайскхиммаш» возбуждены дела об административном правонарушения по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ. Известно, что несколькими месяцами ранее они уже привлекались к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU