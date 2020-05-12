В Тамбовской области ограничения будут действовать и после отмены «нерабочих» дней

12 Май 2020 2020-05-12T14:39:18+03:00

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В Тамбовской области, несмотря об отмену нерабочих дней, продолжат действовать ряд ранее введенных ограничений.

С 12 по 17 мая в Тамбовской области сохраняется запрет на массовые мероприятия, приостановка работы части организаций, самоизоляция для граждан старше 65 лет, людей с определенными хроническими заболеваниями и неработающего населения (школьники, студенты, временно безработные, работники организаций, деятельность которых приостановлена постановлением администрации области). С 12 мая детские сады возобновляют работу в режиме дежурных групп. Дистанционное обучение в школах сохраняется до конца месяца.

По-прежнему не разрешается посещение парков, скверов, площадей, набережных, лесов, водных объектов, зон рекреации, особо охраняемых природных территорий и других мест общего пользования.

Не работают пансионаты, гостиницы, дома отдыха. Стоматологические услуги оказываются только в экстренных случаях.

В связи с истечением действия предыдущего указа президента возобновляют работу государственные, муниципальные и некоторые другие учреждения. МФЦ работают только по оказанию услуг Росреестра и регистрации в федеральной системе ЕСИА.

Торговые центры с площадью менее 1500 кв метров продолжают работать в полном объеме.

- Дополнительно, с 12 мая, тамбовчанам рекомендовано соблюдать, так называемый, «перчаточный» режим, в частности, в общественных местах и на транспорте рекомендовано использовать перчатки, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - При этом ношение масок в общественных местах, транспорте и при любом выходе на улицу для всех граждан является обязательным. За несоблюдение этого правила предусмотрены штрафы.

Стало известно, что с 12 мая с Первомайского района сняли дополнительные ограничения в связи с распространением коронавируса. С сегодняшнего дня этот район живет в таком же режиме, как и вся область. В Сосновском районе введенный ранее комплекс мер по усилению особого режима сохраняется.

ИСТОЧНИК KP.RU