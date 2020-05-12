Тамбовчанке отказались присвоить заслуженное звание ветерана Великой Отечественной войны

12 Май 2020 2020-05-12T15:02:57+03:00

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91-летняя жительница Пичаевского района добивается положенного ей звания ветерана Великой Отечественной войны. Этот статус присваивается, в том числе труженикам тыла, при условии, что в годы войны они проработали не менее 6 месяцев. Согласно данным отделения ПФР по Тамбовской области, в трудовой стаж пожилой женщины еще в 1993 году, на основании показаний свидетелей, включили время работы в колхозе им. 22 съезда КПСС в период с 1 июля 1944 по 31 декабря 1959 года. Однако когда в феврале этого года пенсионерка обратилась в управление социальной защиты Тамбовской области с заявлением о присвоении ветеранского звания, ей там отказали. Чиновники сослались на то, что женщина не предоставила необходимых документов, подтверждающих факт работы в тылу в период Великой Отечественной войны. А свидетельские показания, в соответствии с утвержденной постановлением Правительства РФ «Инструкцией о порядке заполнения, выдачи и учета удостоверений ветерана Великой Отечественной войны», не являются основанием для выдачи удостоверения ветерана.

По мнению прокуратуры, факт работы женщины в тылу в годы войны установлен органами ПФР, и этого вполне достаточно, чтобы присвоить ей статус ветерана. Отстаивать права тамбовчанки прокуратура намерена в суде.

- Исходя из установленных фактов, учитывая возраст заявительницы и состояние ее здоровья (она инвалид 2 группы), прокурор использовал судебный порядок защиты ее нарушенных прав, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Заявление находится в стадии рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU