В Тамбовской области создали 160 дополнительных коек для лечения больных коронавирусом

12 Май 2020 2020-05-12T15:32:01+03:00

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В Тамбовской области появились 160 дополнительных коек для лечения коронавирусных больных. Ранее в регионе было 503 таких койки, что, как сообщала администрация области, является 100% от плана. Но, учитывая, что количество больных в нашем регионе увеличивается, а в лечебных учреждениях сейчас находятся уже 396 человек, на базе котовской городской больницы заработало еще одно отделение, где будут принимать пациентов с инфекцией. Здесь собираются долечивать тамбовчан, получивших интенсивный курс лечения в Центрах для лечения пневмоний, вызванных вирусом.

Отделение расположено в отдельном корпусе, укомплектовано необходимым медицинским оборудованием. Все койки имеют подводку кислорода. Предусмотрена вся необходимая диагностическая база: рентгенологические и ультразвуковые исследования, лабораторная экспресс-диагностика. Организована палата реанимации на 8 коек, оснащенная аппаратами ИВЛ и аппаратами слежения основных жизненно важных показателей пациента.

- В отделении будут работать 4 анестезиолога-реаниматолога, 35 врачей (инфекционисты, кардиологи, терапевты, а также специалисты диагностических служб), 70 средних медицинских сестер и 35 человек младшего медицинского персонала, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Все сотрудники прошли обучение современным методам диагностики, лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU