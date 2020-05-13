2020-05-13T09:30:27+03:00
Происшествия

Пьяный тамбовчанин пытался угнать чужой автомобиль

Очевидцы преступления вызвали полицию
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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10 мая в дежурную часть ОМВД по городу Мичуринску поступило сообщение о попытке угона автомобиля «ВАЗ-2114». Местный житель припарковал накануне машину на улице Набережной рядом со своим домом. Выяснилось, что какой-то мужчина разбил стекло и проник в салон, решив покататься на чужом автомобиле. Очевидцы преступления обратились в полицию. Но несостоявшийся угонщик успел сбежать. Позже его личность установили. Предполагаемым преступником оказался 42-летний житель Мичуринска. Покататься на чужом автомобиле он решил будучи пьяным.

- Возбуждено уголовное дело по ст. 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. – Виновному в этом преступлении грозит штраф до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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