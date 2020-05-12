Средние зарплаты тамбовчан выросли почти до 28 тысяч рублей

12 Май 2020 2020-05-12T16:00:23+03:00

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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь - февраль 2020 года в Тамбовской области выросла на 8,6% и составила 27891,4 рубля. Размер же реальной среднемесячной заработной платы, рассчитанный с учетом роста потребительских цен, за январь - февраль 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года увеличился на 5,4%.

Как сообщают в управлении труда и занятости населения области со ссылкой на Тамбовстат, самую высокую зарплату - более 36 тысяч рублей - получали работники финансовой и страховой сфер, культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Это в полтора раза выше среднеобластного уровня. Самая низкая зарплата - у работников гостиниц и предприятий общественного питания — 17450 рублей. В эту же статистику попали и сотрудники, занятые в операциях с недвижимым имуществом, - 19490 рублей.

У работников сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства среднемесячная номинальная начисленная заработная плата была выше среднеобластной на 3,6%, обрабатывающих производств – на 4,4% и составила 28902 и 29112 рублей соответственно. В строительстве она сложилась ниже среднеобластного уровня на 19,3% и составила 22500 рублей. Среднемесячная заработная плата работников образования составила 24323 рубля, в области здравоохранения и предоставления социальных услуг— 27793 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU