2020-05-12T12:01:52+03:00
Происшествия

В аварии на тамбовской трассе погибла 30-летняя женщина

Травмы получили водитель и две девушки 21 и 24 лет
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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ДТП произошло на территории Жердевского районаДТП произошло на территории Жердевского районаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария со смертельным исходом произошла 11 мая в 22 часа 7 минут на 5 километре автодороги «Жердевка-Новорусаново», проходящей по территории Жердевского района. По данным регионального УГИБДД, 25-летний водитель автомобиля «Toyota Camry», предположительно, отвлекся от управления и его машина вылетела в кювет, после чего опрокинулась.

- В результате аварии водителя автомобиля, а так же его пассажирок, девушек 21 и 24 лет с травмами доставили в ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Еще одна пассажирка автомобиля, 30-летняя женщина, скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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