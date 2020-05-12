В аварии на тамбовской трассе погибла 30-летняя женщина

12 Май 2020 2020-05-12T12:01:52+03:00

Травмы получили водитель и две девушки 21 и 24 лет

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Авария со смертельным исходом произошла 11 мая в 22 часа 7 минут на 5 километре автодороги «Жердевка-Новорусаново», проходящей по территории Жердевского района. По данным регионального УГИБДД, 25-летний водитель автомобиля «Toyota Camry», предположительно, отвлекся от управления и его машина вылетела в кювет, после чего опрокинулась.

- В результате аварии водителя автомобиля, а так же его пассажирок, девушек 21 и 24 лет с травмами доставили в ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Еще одна пассажирка автомобиля, 30-летняя женщина, скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU