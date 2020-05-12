2020-05-12T13:00:09+03:00
Происшествия

Тамбовчанка незаконно прописала у себя шестерых мигрантов

28-летней женщине грозит до трех лет колонии или крупный штраф
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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10 мая полицейские выявили нарушение, которое допустила 28-летняя жительница села 2-я Пятилетка. В своем доме женщина незаконно зарегистрировала шестерых мигрантов из ближнего зарубежья. За оформление фиктивной прописки она получила денежное вознаграждение.

- Сотрудники миграционного подразделения задокументировали факт нарушения. Подозреваемая признала вину. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на миграционный учет иностранного гражданина по месту пребывания», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Виновной грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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