Тамбовчанка незаконно прописала у себя шестерых мигрантов
10 мая полицейские выявили нарушение, которое допустила 28-летняя жительница села 2-я Пятилетка. В своем доме женщина незаконно зарегистрировала шестерых мигрантов из ближнего зарубежья. За оформление фиктивной прописки она получила денежное вознаграждение.
- Сотрудники миграционного подразделения задокументировали факт нарушения. Подозреваемая признала вину. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на миграционный учет иностранного гражданина по месту пребывания», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Виновной грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU