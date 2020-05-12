В Тамбове пьяный водитель за рулем «Priora» врезался в бетонный блок

12 Май 2020 2020-05-12T10:10:53+03:00

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Авария, в которой пострадала 22-летняя тамбовчанка, произошла 10 мая в 11 часов 40 минут на улице Энгельса в районе дома №82 города Тамбова. Как сообщили в региональном УГИБДД, 24-летний мужчина за рулем автомобиля «Lada Priora» будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением машиной и наехал на бетонный блок, стоявший у обочины.

- В результате аварии травмы получила пассажирка «Lada Priora», на автомобиле скорой помощи ее доставили в городскую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Позже за медицинской помощью самостоятельно обратился водитель автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU