2020-05-12T09:31:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тамбовской области от коронавируса умер четвертый пациент

От болезни скончалась 74-летняя жительница Сосновского района
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Коронавирусом заболели почти 1,5 тысячи тамбовчанКоронавирусом заболели почти 1,5 тысячи тамбовчан
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В Тамбовской области от коронавируса скончался четвертый пациент. Жертвой вируса на этот раз стала 74-летняя жительница Сосновского района. Женщина страдала ишемической болезнью сердца, гипертонией и ожирением. Когда у пациентки появились признаки тяжелой пневмонии, ее госпитализировали в Центр лечения пневмоний. Но, несмотря на интенсивное лечение, через 12 дней она умерла. Посмертное исследование показало, что у пациентки была двухсторонняя пневмония, вызванная коронавирусом. Ранее в области от коронавируса умерли две женщины 46 и 73 лет, а также 80-летний мужчина.

По данным на 12 мая в Тамбовской области диагноз коронавирус поставили уже 1483 людям. 80 новых случаев выявили за последние сутки. Среди заболевших 31 мужчина, 45 женщин (возраст взрослых от 22 до 82 лет), а также четверо детей от 10 до 16 лет. 5 заболевших приехали из других областей, 75 контактировали с прибывшими из других регионов.

- На госпитализации находятся 396 человек, 206 с подтвержденным диагнозом коронавирус, 58 – с подозрением, 122 теста находятся в работе, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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