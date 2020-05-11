Тамбовчанам помогут бросить курить

11 Май 2020 2020-05-11T13:24:33+03:00

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В преддверии Всемирного дня без табака специалисты Тамбовской психиатрической клинической больницы запускают марафон «Самое время бросить курить». С 18 мая в режиме онлайн врач психиатр-нарколог, медицинский психолог и специалист по социальной работе расскажут о том, как можно преодолеть никотиновую зависимость. Они поделятся действенными методами отказа от курения, расскажут о самых распространенных мифах о никотиновой зависимости и научат жить счастливо без сигарет.

- В течение недели все желающие смогут присоединиться к группе ВКонтакте и получить достоверную информацию и реальную помощь, сообщает управление здравоохранения Тамбовской области. - С каждым участником будет проведена индивидуальная работа.

Получить советы медицинских специалистов можно в группе по ссылке: https://vk.com/wall-195123757_3

ИСТОЧНИК KP.RU