После вмешательства прокуратуры в Мучкапском районе Тамбовщины привели в порядок памятники, посвященные погибшим в Великой Отечественной войне

11 Май 2020 2020-05-11T13:18:46+03:00

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Прокуратура Мучкапского района провела проверку соблюдения органами местного самоуправления законодательства об увековечивании памяти погибших в Великой Отечественной войне. Выяснилось, что на территориях памятников и мемориалов 7 сельских поселений не была убрана прошлогодняя трава и листва, ведущие к мемориалам и памятникам ступени и бордюры нуждались в проведении косметического ремонта, на некоторых памятниках имелись сколы. При этом местные власти мер по содержанию памятников и благоустройству прилегающей к ним территории не предпринимали.

В этой связи прокуратура внесла в администрации сельских советов представления об устранении выявленных нарушений.

- После прокурорской проверки администрациями сельсоветов прилегающие территории памятников расчищены от мусора, проведена покраска постаментов и побелка бордюров, ограждающих памятники, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области. - Прилегающая территория памятника «Погибшим в годы Великой Отечественной войны», расположенного в с. Кулябовка, выложена тротуарной плиткой, проведен ремонт пешеходной дорожки, ведущей к памятнику.

ИСТОЧНИК KP.RU