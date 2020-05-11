В Тамбовской области на учет поставили 110 памятников истории
На начало апреля текущего года в Единый государственный реестр недвижимости Тамбовской области внесены сведения о 110 зонах охраны объектов культурного наследия. Установить границы территорий объектов культурного наследия поручил президент России Владимир Путин.
На территории Тамбовской области располагается порядка 500 объектов культурного наследия (ОКН), включенных в Единый государственный реестр. Охрана таких объектов – одна из главных задач органов государственной власти. Для обеспечения сохранности объекта в его исторической среде устанавливаются зоны охраны. Сведения о зонах охраны ОКН и об ограничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах зоны охраны ОКН, вносятся в госреестр в соответствии с федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости».
- Отсутствие в ЕГРН сведений о границах зон охраны памятников не является основанием для несоблюдения требований к выполнению деятельности в границах зон охраны ОКН, установленных земельным законодательством Российской Федерации, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU