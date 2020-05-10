Тамбовская сосна может стать главным деревом России

10 Май 2020 2020-05-10T11:21:07+03:00

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Национальный конкурс «Российское дерево года - 2020» стартовал 1 мая. В нем участвуют двенадцать растений из разных уголков страны.

Как сообщили в обладминистрации, в числе великовозрастных претендентов - сосна, которая украшает парк усадьбы «Кариан» в рабочем поселке Знаменка Тамбовской области. Дереву 155 лет. Высота тамбовской сосны - 20 метров, обхват ствола - 2,65 метра, диаметр - 0,82 метра.

По словам экспертов, дерево посадили во времена, когда усадьба принадлежала графу Строганову. Сохранившаяся часть парка, где растет сосна, имеет статус памятника природы регионального значения.

Голосование за главное дерево страны проходит на сайте Всероссийской программы «Деревья - памятники живой природы». Оно продлится до 1 октября 2020-го. Тамбовские экологи просят жителей региона поучаствовать в выборе российского дерева года.

ИСТОЧНИК KP.RU