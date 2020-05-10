2020-05-10T11:06:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще у 91 тамбовчанина обнаружили коронавирус 10 мая: среди зараженных девочка трех дней от роду

Общее количество зараженных достигло 1 312
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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91 новый случай заражения коронавирусом выявили в Тамбовской области. Об этом сообщил региональный оперштаб 10 мая. Среди заболевших: 34 мужчины, 47 женщин, 10 детей (девочки 3 дня и 9 месяцев, мальчики 8 месяцев, 2 года, 4, 8, 9, 11, 13, 17 лет). Возраст взрослых от 18 до 75 лет. Один человек прибыл из другого региона, 90 - контактировали с приехавшими. Все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

Общее количество подтвержденных случаев в регионе COVID-19 - 1 312 (280 из них выздоровели: 151 выписали из стационара, 129 сняли с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, три человека умерли).

Также по данным оперштаба области, на госпитализации находятся 383 человека (194 - подтвержден, 59 - с подозрением, 11 - отрицательный, 119 - в работе), из них диагноз «пневмония» у 186 человек.

На домашнем карантине 2 362 тамбовчанина, из них подтвержденных случаев - 835 (входят в общее количество). Сняты с наблюдения на дому - 3 612 человек. Выписаны из больниц - 316. Всего обследованных - 6 673.

ИСТОЧНИК KP.RU

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