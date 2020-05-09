День Победы в Тамбове: ветеранов поздравили по телефону

9 Май 2020 2020-05-09T15:31:30+03:00

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В этом году праздник Победы проходит в условиях ограничений из-за коронавируса. Массовых мероприятий в городе не проводится, а акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме. Ветеранов сегодня поздравляют по телефону и видеосвязи. Теплые слова в свой адрес они услышали от первых лиц области, глав городов и районов Тамбовщины. Кроме того, во дворах домов, где живут участники Великой Отечественной войны и труженики тыла проходят праздничные концерты. В 19 часов жители региона призывают выйти на балконы или открыть окна и исполнить песню «День Победы». А в 21 час 50 минут в регионе стартует акция «Фонарики Победы».

Ветераны принимают поздравленияФото: Пресс-служба администрации города Тамбова

ИСТОЧНИК KP.RU