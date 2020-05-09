2020-05-09T15:31:30+03:00
Общество

День Победы в Тамбове: ветеранов поздравили по телефону

Во дворах домов, где живут участники войны, прошли праздничные концерты
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Праздничные концерты проходят под окнами ветерановПраздничные концерты проходят под окнами ветерановФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В этом году праздник Победы проходит в условиях ограничений из-за коронавируса. Массовых мероприятий в городе не проводится, а акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме. Ветеранов сегодня поздравляют по телефону и видеосвязи. Теплые слова в свой адрес они услышали от первых лиц области, глав городов и районов Тамбовщины. Кроме того, во дворах домов, где живут участники Великой Отечественной войны и труженики тыла проходят праздничные концерты. В 19 часов жители региона призывают выйти на балконы или открыть окна и исполнить песню «День Победы». А в 21 час 50 минут в регионе стартует акция «Фонарики Победы».

Ветераны принимают поздравления Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Ветераны принимают поздравленияФото: Пресс-служба администрации города Тамбова

ИСТОЧНИК KP.RU

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