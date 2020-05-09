2020-05-09T12:19:45+03:00
Общество

В Тамбове зажгут «Фонарики Победы»

В акции могут принять участие все горожане
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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9 мая по всей стране пройдет акция памяти «Фонарики Победы», и юные тамбовчане активно призывают горожан присоединиться к патриотическому флешмобу. По задумке организаторов все участники акции 9 мая ровно в 21.50 по московскому времени включат фонарики и посветят ими из окон своих домов честь Великой Победы.

- Обращения с призывом принять участие в акции «Фонарики Победы» школьники Тамбова размещают на своих личных интернет-страницах и страницах детских школьных организаций и объединений, - рассказали в пресс-службе администрации города Тамбова. - Видеоролик - обращение учеников школы №22 города Тамбова можно посмотреть здесь: https://yadi.sk/i/d0KRo5poh1YV5w

ИСТОЧНИК KP.RU

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