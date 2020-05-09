9 Май 2020 2020-05-09T12:13:47+03:00

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За последние сутки, 9 мая, коронавирусом в Тамбовской области заболели еще 90 человек. Среди них 37 мужчин и 37 женщин в возрасте от 21 до 88 лет, а также 16 детей от 2 до 15 лет. 7 заболевших приехали из других областей, 83 контактировали с прибывшими из других регионов. На госпитализации сейчас находятся 390 человек, из них 202 с подтвержденным диагнозом, 58 – с подозрением на коронавирус, 121 тест находится в работе. На сегодняшний день от болезни скончались три человека, ранее было известно о смерти 46-летней жительницы Инжавинского район, 73-летней пенсионерки из Первомайского района, 8 мая сообщили о том, что от коронавируса умер 80-летний пенсионер из Никифоровского района.

- На домашнем карантине под наблюдением врачей находятся 2243 человека, - сообщает региональный штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU