2020-05-08T21:58:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Тамбовской области продлили до 17 мая

В регионе вводят и «масочный» и «перчаточный» режимы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Жителям области придется остаться дома еще на неделюЖителям области придется остаться дома еще на неделю
Изменить размер текста:

В Тамбовской области внесли изменения в постановлении №233 от 26 марта этого года, которое предусматривает сохранение ограничений, введенных в период режима повышенной готовности, до 17 мая. Как и ранее, в это время режим самоизоляции должны соблюдать люди старше 65 лет и больные хроническими заболеваниями, выход на работу им запрещен. Остальные тамбовчане, имеют право выходить из дома в случае необходимости, в том числе на работу, но только при наличии справки от работодателя. Ее могут выдать на предприятиях и организациях, деятельность которых в нынешних условиях разрешена. Ни о каких послаблениях режима в обновленном постановлении речи не идет. Напротив, с 12 мая тамбовчан строго обяжут носить маски, и настоятельно порекомендуют соблюдать еще и «перчаточный режим».

Как сообщает администрация Тамбовской области, такие меры приняты в связи с сохраняющейся неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим самоизоляции в Тамбовской области продлили до 17 мая
Тамбовчан из открытых окон приглашают спеть песню «День Победы»
Больше тысячи тамбовских медработников получат надбавки за работу с коронавирусными больными
Игорь Маковский: энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» украсили электросетевые объекты праздничными граффити к 75-летию Великой Победы
Из сельхозпредприятия Мичуринского района похитили три бороны
Заявки на участие в акции «Бессмертный полк» будут принимать 9 мая
В Тамбовском районе браконьер убил лося
Сбербанк к 75-летию Великой Победы запускает вклад с отчислениями в благотворительный фонд
9 мая тамбовчанам предлагают выйти на балкон и спеть песню
Сотрудники «Тамбовской индейки» украли с предприятия трех птиц, чтобы обменять их на алкоголь
В Тамбовской области побит очередной «рекорд» по количеству заболевших коронавирусом: 8 мая болезнь нашли у 85 человек
Тамбовчанам покажут видеоконцерт посвященный Победе
На перекрестке ул. К. Маркса и Горького в Тамбове «КамАЗ» наехал на легковушку
В Тамбове разыскивают мужчину, который ушел из дома почти 9 лет назад