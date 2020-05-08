Режим самоизоляции в Тамбовской области продлили до 17 мая

8 Май 2020 2020-05-08T21:58:57+03:00

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В Тамбовской области внесли изменения в постановлении №233 от 26 марта этого года, которое предусматривает сохранение ограничений, введенных в период режима повышенной готовности, до 17 мая. Как и ранее, в это время режим самоизоляции должны соблюдать люди старше 65 лет и больные хроническими заболеваниями, выход на работу им запрещен. Остальные тамбовчане, имеют право выходить из дома в случае необходимости, в том числе на работу, но только при наличии справки от работодателя. Ее могут выдать на предприятиях и организациях, деятельность которых в нынешних условиях разрешена. Ни о каких послаблениях режима в обновленном постановлении речи не идет. Напротив, с 12 мая тамбовчан строго обяжут носить маски, и настоятельно порекомендуют соблюдать еще и «перчаточный режим».

Как сообщает администрация Тамбовской области, такие меры приняты в связи с сохраняющейся неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU