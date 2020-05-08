2020-05-08T10:51:09+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тамбовской области побит очередной «рекорд» по количеству заболевших коронавирусом: 8 мая болезнь нашли у 85 человек

Сейчас общее количество заболевших составляет 1131 человек
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Прирост заболевших за стуки составил 85 человекПрирост заболевших за стуки составил 85 человек
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В Тамбовской области общее количество заболевших коронавирусом по состоянию на 8 мая составляет 1131 человек, днем ранее их было 1046. За последние сутки, по данным регионального управления Роспотребнадзора, инфекцию обнаружили еще у 85 человек, ранее максимальное количество заболевших коронавирусом за сутки не превышало 75 человек.

Среди новых заболевших 31 мужчина, 42 женщины и 12 детей (девочки 4, 4, 6 лет, мальчики 3, 5, 9, 10, 10, 11, 12, 14, 14 лет). Возраст взрослых от 19 до 82 лет. 3 прибыли из других регионов, 82 контактировали с приезжими из других областей.

- На госпитализации находятся 372 человека (204 - подтвержден, 53 - с подозрением, 21 - отрицательный, 91 тест - в в работе), из них диагноз «пневмония» у 188 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. - Остаются на самоизоляции 2160 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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