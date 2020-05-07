Предприниматели Тамбова получили льготы по оплате аренды муниципальных помещений

7 Май 2020 2020-05-07T13:21:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В администрации города Тамбова приняли решение предоставить льготы местным предпринимателям, бизнес которых пострадал из-за ограничений, введенных в период угрозы коронавируса. Такую возможность ранее в мэрии обсуждали на одном из совещаний. 7 мая появилось постановление, согласно которому части бизнесменов отсрочат платежи за арендуемые ими муниципальные здания, а еще часть вовсе от них освободят.

Согласно документу, от арендной платы за апрель-июнь 2020 года освободят службы такси, организации культуры, досуга, развлечений, спорта, туризма, допобразования, а также гостиницы, кафе, рестораны, химчистки, салоны красоты и парикмахерские. С руководителями этих организаций по их обращению в комитет управления муниципальным имуществом могут заключить дополнительные соглашения.

Обратиться за помощью могут и бизнесмены, которые арендуют муниципальные помещения, но занимаются другими видами деятельности. Однако, в отличие от наиболее пострадавших (вышеперечисленных) сфер предпринимательства, им могут отсрочить арендную плату за три месяца, с условием, что ее все-таки внесут до конца 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU