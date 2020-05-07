2020-05-07T13:21:31+03:00
Общество

Предприниматели Тамбова получили льготы по оплате аренды муниципальных помещений

Части бизнесменов платежи отсрочили, а тех, чье дело вообще встало – освободили
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Помогут только бизнесменам, которые работают в муниципальных зданияхПомогут только бизнесменам, которые работают в муниципальных зданиях
Изменить размер текста:

В администрации города Тамбова приняли решение предоставить льготы местным предпринимателям, бизнес которых пострадал из-за ограничений, введенных в период угрозы коронавируса. Такую возможность ранее в мэрии обсуждали на одном из совещаний. 7 мая появилось постановление, согласно которому части бизнесменов отсрочат платежи за арендуемые ими муниципальные здания, а еще часть вовсе от них освободят.

Согласно документу, от арендной платы за апрель-июнь 2020 года освободят службы такси, организации культуры, досуга, развлечений, спорта, туризма, допобразования, а также гостиницы, кафе, рестораны, химчистки, салоны красоты и парикмахерские. С руководителями этих организаций по их обращению в комитет управления муниципальным имуществом могут заключить дополнительные соглашения.

Обратиться за помощью могут и бизнесмены, которые арендуют муниципальные помещения, но занимаются другими видами деятельности. Однако, в отличие от наиболее пострадавших (вышеперечисленных) сфер предпринимательства, им могут отсрочить арендную плату за три месяца, с условием, что ее все-таки внесут до конца 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчанин напал на полицейского, который помешал ему прыгнуть с водонапорной башни
18-летнего тамбовчанина будут судить за связь с 15-летней девочкой
Предприниматели Тамбова получили льготы по оплате аренды муниципальных помещений
Сотрудница тамбовской полиции «подкорректировала» служебные документы, чтобы помочь знакомому
Количество зараженных коронавирусом тамбовчан перевалило за тысячу
В Тамбовском районе нашли артиллерийский снаряд
В Мичуринске нашли партию контрафактных сигарет
Тамбовчане готовы заступить на «Вахту Памяти»
На тамбовской трассе фура «подмяла» под себя иномарку
Сотни тамбовчан, несмотря на запрет, отправились во время майских праздников в леса
Тамбовчанам покажут онлайн-спектакли о войне
Тамбовчанин с секатором заявился в сельсовет и угрожал сотрудницам расправой
Количество больных коронавирусом в Тамбовской области увеличилось до 971 человека
Тамбовчане украшают окна своих квартир и домов к 9 мая
В Тамбовской области число заболевших коронавирусом превысило 900 человек