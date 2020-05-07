Количество зараженных коронавирусом тамбовчан перевалило за тысячу

7 Май 2020 2020-05-07T10:20:42+03:00

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Количество заболевших коронавирусом тамбовчан превысило тысячу человек и составляет на сегодняшний день 1046. 163 из них выздровели, ранее на территории области зафиксировали два случая смерти от инфекции.

7 мая оперштаб сообщил о 75 новых случаев заболевания. Из них 30 мужчин, 38 женщин и 7 детей (девочки 13, 14 лет, мальчики 10, 13, 14 и двое по 16 лет). Возраст взрослых от 18 до 91 года. 11 прибыли из других регионов, 64 контактировали с приехавшими из других областей.

На госпитализации сейчас находятся 357 человек, у 207 из них диагноз подтвержден, у 53 - подозревается, 76 тестов - в работе, из них диагноз «пневмония» у 180 человек.

- Количество находящихся на домашнем карантине под медицинским наблюдением – 2076 (из них подтверждённых случаев - 674, они входят в общее количество), - рассказали в региональном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. - Снято с наблюдения на дому – 3277 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU