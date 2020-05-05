В Тамбовской области число заболевших коронавирусом превысило 900 человек

5 Май 2020 2020-05-05T10:51:13+03:00

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Число заболевших коронавирусом на Тамбовщине превысило отметку в 900 человек. За последние сутки было выявлено 67 новых случаев заражения. Из них: 24 мужчины, 34 женщины, 9 детей (мальчик 5 лет, девочки 4, 6, 8, 10, 11, 12, двое по 14 лет). Возраст взрослых от 20 до 81 года. Четыре человека прибыли из других регионов, 63 контактировали с приехавшими из других регионов. Медики оценивают состояние пациентов как удовлетворительное.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом составляет 909 человек (125 из них выздоровели: 83 выписаны из стационара, 42 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, 2 летальных исхода).

На госпитализации находятся 310 человек (177 - подтвержден, 51 - с подозрением, 26 - отрицательный, 56 - в работе), из них диагноз «пневмония» подтвердился у 145 человек.

- Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 2102 (из них подтвержденных случаев - 605, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 3017. Выписано из больниц – 197. Всего обследованных лиц – 5626, - региональный штаб по предупреждению завоза и распространения в области новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU