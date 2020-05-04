На Тамбовщине зарегистрировали 53 новых случая заражения коронавирусом

4 Май 2020 2020-05-04T11:12:41+03:00

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За последние сутки на Тамбовщине зарегистрировали 53 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Среди них: 21 мужчина, 29 женщин, 3 детей (девочки 1, 13, 15 лет). Возраст взрослых составляет от 23 до 83 лет. Пять человек прибыли из других регионов, 48 человек контактировали с приехавшими из других регионов. Все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

На сегодняшний день общее количество заболевших составляет 842 человека (117 из них выздоровели: 80 выписаны из стационара, 37 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, 2 летальных исхода).

На госпитализации находятся 303 человека (164 - подтвержден, 51 - с подозрением, 22 - отрицательный, 66 - в работе), из них диагноз «пневмония» подтвердился у 126 человек.

- Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 1995 (из них подтвержденных случаев - 559, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 1995. Выписано из больниц – 559. Всего обследованных лиц – 5428, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения в области новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU