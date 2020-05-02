Число заболевших коронавирусом в Тамбовской области выросло до 729 человек

2 Май 2020 2020-05-02T10:24:20+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным на утро 2 мая, в Тамбовской области зафиксировано 54 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них: 17 мужчин, 34 женщины, 3 несовершеннолетних (девочки 2, 5, 17 лет). Возраст взрослых составляет от 22 до 72 лет. 9 человек прибыли из других регионов, 1 человек приехал из Таджикистана, 44 контактных с приехавшими из других регионов. По словам медиков, все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

На данный момент общее количество заболевших достигает 729 человек (110 из них выздоровели: 74 выписаны из стационара, 36 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, 2 летальных исхода).

На госпитализации находится 275 человек. У 148 – диагноз подтвержден, 47 - с подозрением, 15 - отрицательный, 65 - в работе, из них диагноз «пневмония» у 101 человека.

- Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 1800 (из них подтверждённых случаев - 469, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 2755. Выписано из больниц – 169. Всего обследованных лиц – 4999, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения в области новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU