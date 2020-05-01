В Тамбовской области выявили еще 63 новых случаев заболевания коронавирусом

1 Май 2020 2020-05-01T10:02:06+03:00

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На Тамбовщине за последние сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 63 человека. Среди них 17 мужчин, 40 женщин, 6 детей (2 мальчика по 1 году, 1 мальчик 9 лет, девочки 3, 14, 15 лет). Возраст взрослых составляет от 23 до 82 лет. Пять человек прибыли в нашу область из других регионов, 58 контактировали с приехавшими из других регионов. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

В настоящее время на госпитализации находятся 266 человек (136 - подтвержден, 42 - с подозрением, 15 - отрицательный, 73 - в работе), из них диагноз «пневмония» подтвердился у 87 человек.

- Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 1704 (из них подтверждённых случаев - 431, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 2661. Выписано из больниц – 158. Всего обследованных лиц – 4789, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения в области новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU