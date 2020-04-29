В Тамбове пункт проката технических средств реабилитации работает только по предварительной записи

29 Апр 2020 2020-04-29T12:38:17+03:00

Тамбовчане могут взять можно взять на прокат трости, опоры, кресло-коляски, противопролежневые матрацы и другие приспособления Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

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В Тамбове пункт проката технических средств реабилитации продолжает свою работу, но только по предварительной записи. Жители областного центра, которые хотят взять в аренду различные приспособления, должны заранее позвонить в приемную областного учреждения социального обслуживания населения «Забота»: 8 (4752) 47-58-75. Специалист ответит на вопросы о наличии ТСР и при необходимости приедет для выдачи средств реабилитации.

- Пункт проката работает в Тамбове по адресу: улица Московская 27 а. Здесь можно взять на прокат различные приспособления: трости, опоры, кресло-коляски, противопролежневые матрацы и многое другое. В фонде пункта проката 292 средства реабилитации. Наиболее востребованными из них являются: кровать медицинская механическая, ходунки, костыли, кресла-коляски комнатные и прогулочные, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

Отметим, что бесплатно взять напрокат то или иное средство технической реабилитации, могут взять ветераны ВОВ и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU