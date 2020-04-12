2020-04-12T12:57:11+03:00
Коронавирус Covid-19

По тысячи масок тамбовчане передали в соцзащиту и дом-интернат для ветеранов войны и труда

Нагрузка на соцработников выросла в полтора раза
Анна ГРЕБЕНКИНА
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1000 защитных масок передали работникам Тамбовского дома-интерната для ветеранов войны и труда руководители различных организаций. Кроме того, по инициативе местных предпринимателей, постояльцам подарили продуктовые наборы и сладкие подарки. Всего в интернате 181 человек, двое из них участники Великой Отечественной войны.

Также в рамках акции "Мы вместе" инициативная группа отправила в Центр координации и развития социальной защиты еще 1000 масок. В управлении социальной защиты и семейной политики области отметили, что нагрузка на соцработников сейчас возросла в полтора раза. В период самоизоляции свыше 1300 специалистов оказывают помощь нуждающимся. Каждому из них требуется в день около четырех масок. Кроме того, специалисты ежедневно проходят термометрию, используют перчатки, маски, дезинфицирующие средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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