В Тамбовской области отложили прием заявлений от родителей, которые планируют отправить детей в летний лагерь

10 Апр 2020 2020-04-10T16:25:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Традиционно летняя оздоровительная кампания в Тамбовской области начиналась 15 апреля - с приема заявлений от родителей на получение путевок для детей в организации отдыха. Однако в этом году прием заявлений от родителей на получение путевок временно приостановлен. Информацию о дате приема заявлений можно получить в центрах социального обслуживания населения по месту жительства и на сайте управления.

Как рассказал заместитель начальника управления социальной защиты и семейной политики области Андрей Шибанов, в прошлом году всеми видами отдыха охвачено более 61 тысячи детей, на эти цели из регионального бюджета направлено 434,2 млн рублей.

В регионе третий год действуют сертификаты на приобретение путевок, которые расширяют возможности родителей.

В 2019 году 7 частных организаций, в том числе 3 некоммерческие, реализовали с помощью сертификатов около 5 тысяч путевок на сумму 70,7 млн рублей.

- В нашем регионе удается не только сохранить сеть из 30 загородных лагерей, но и увеличивать число отдохнувших здесь детей. В 2019 году в загородных лагерях отдохнуло 18 651 человек, - отметил Андрей Шибанов.

ИСТОЧНИК KP.RU