Тамбовчанка за рулем отечественного авто сбила велосипедиста

10 Апр 2020 2020-04-10T10:09:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария, в которой пострадал 40-летний мужчина, произошла 9 апреля в 17 часов 50 минут на улице Заречной около дома №1 города Моршанска. Как сообщили в региональном УГИБДД, 22-летняя девушка, управлявшая автомобилем «Lada-217250», поворачивая налево, наехала на велосипедиста.

- В результате аварии 40-летний мужчина получил травмы, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ».

ИСТОЧНИК KP.RU