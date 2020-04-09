2020-04-09T19:49:04+03:00
Общество

В Тамбове из-за ремонта коллектора перекроют участок ул. Карла Маркса

До конца апреля движение от ул. Куйбышева до ул. Студенецкая набережная будет запрещено
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Участок поврежденного коллектора будут менятьУчасток поврежденного коллектора будут менятьФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбове приступили к ремонту участка коллектора, проходящего по ул. К. Маркса в районе здания 29-го лицея. О неполадках в работе канализационной трубы стало известно в субботу, 4 апреля. Специалисты АО «Тамбовские коммунальные системы» тогда же начали гидродинамическую промывку трубопровода с использованием спецтехники. При этом в круглосуточном режиме для снижения уровня сточных вод, минуя поврежденный участок сети, происходила перекачка стоков. Но эти работы не помогли.

- В результате технического обследования обнаружилось разрушение участка коллектора и специалисты приняли решение провести аварийно-восстановительные работы, - сообщают в пресс-службе ТКС.

9 апреля после согласования вскрышных работ с администрацией города Тамбова и бригады АВР АО «Тамбовские коммунальные системы» начали снимать дорожное полотно и приступили к земляным работам.

Земляные работы стартовали 9 апреля Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Земляные работы стартовали 9 апреляФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Для того, чтобы провести их, ориентировочно до конца месяца участок ул. К. Маркса от ул. Куйбышева до ул. Студенецкой набережной полностью закроют для проезда автомобилей и общественного транспорта.

Схема объезда

Схема объезда

ИСТОЧНИК KP.RU

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