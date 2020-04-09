Число заболевших коронавирусом в Тамбове на 9 апреля 2020 года составило 33 человека

9 Апр 2020 2020-04-09T18:50:40+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тамбове на 9 апреля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Тамбове на 9 апреля 2020 года составляет 33 человека. Пятеро из них уже вылечились и выписались из больницы. Сейчас диагноз подтвердился еще у 12 человек. Все они находились в больнице с признаками ОРВИ, но 9 апреля результаты тестов показали у них коронавирус.

- Среди новых заболевших 5 женщин и 7 мужчин в возрасте от 31 до 67 лет, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространению инфекции. – Все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

С подозрением на коронавирус в больницах находятся еще 10 человек. Под наблюдением дома остаются 537 человек, с 961 человека наблюдение сняли.

ИСТОЧНИК KP.RU