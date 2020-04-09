2020-04-09T18:50:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тамбове на 9 апреля 2020 года составило 33 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тамбове на 9 апреля 2020 года
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Тесты подтвердили коронавирус еще у 12 тамбовчанТесты подтвердили коронавирус еще у 12 тамбовчан
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом в Тамбове на 9 апреля 2020 года составляет 33 человека. Пятеро из них уже вылечились и выписались из больницы. Сейчас диагноз подтвердился еще у 12 человек. Все они находились в больнице с признаками ОРВИ, но 9 апреля результаты тестов показали у них коронавирус.

- Среди новых заболевших 5 женщин и 7 мужчин в возрасте от 31 до 67 лет, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространению инфекции. – Все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

С подозрением на коронавирус в больницах находятся еще 10 человек. Под наблюдением дома остаются 537 человек, с 961 человека наблюдение сняли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове из-за ремонта коллектора перекроют участок ул. Карла Маркса
Число заболевших коронавирусом в Тамбове на 9 апреля 2020 года составило 33 человека
В Тамбове виновнику смертельного ДТП грозит до 12 лет колонии
В Тамбове изменится схема движения трех автобусов
В Тамбове из-за короткого замыкания вышел из строя трансформатор
Троих мичуринцев задержали за кражу гаражных ворот
«Студенческая весна» на Тамбовщине пройдет в онлайн-формате
Тамбовских медиков учат лечить коронавирус по Интернету
В Тамбовской области парень угнал трактор с территории лесничества
В Тамбовской области установили особый противопожарный режим
Тамбовчанин насмерть забил мать гладильной доской и чайником
Тамбовским школьникам из многодетных семей сухой паек могут заменить денежной компенсацией: это 40 рублей в день
Прокуратура и УФАС три дня будут проверят цены в тамбовских магазинах и аптеках