2020-04-10T09:30:04+03:00
Происшествия

Директор тамбовской стройфирмы задолжал более полумиллиона рублей своим работникам

Руководитель организации три года не платил зарплату бухгалтеру и инженеру
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбове завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации, занимающейся строительными и отделочными работами. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы».

По версии следствия, обвиняемый в период с октября 2016 года по декабрь 2019 года не выплачивал зарплату бухгалтеру и инженеру, в результате чего образовалась задолженность в размере более 500 тысяч рублей.

При этом на расчетный счет коммерческой организации в указанный период поступали деньги, которые директор потратил на погашение краткосрочных займов и кредитов, расчеты с поставщиками и подрядчиками, и другие платежи.

- В рамках расследования уголовного дела удалось добиться частичного погашения задолженности по заработной плате. В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Девятиклассники Тамбовской области будут сдавать ОГЭ
Сбербанк отмечает резкий рост онлайн-заявок на ипотечные кредиты и электронные сервисы «ДомКлик» от Сбербанка
В Тамбовской области мужчина убил товарища во время пьяной ссоры и продолжил пить
В Тамбовской области молодой водитель не справился с управлением: его машина перевернулась
В Тамбове победительницы конкурса «Женщина года» вместо серебряных голубок получат пчел
В пожаре на ул. Лысогорской в Тамбове погиб 88-летний мужчина и серьезно пострадал его 62-летний сын
Тамбовчанка за рулем отечественного авто сбила велосипедиста
Директор тамбовской стройфирмы задолжал более полумиллиона рублей своим работникам
В Тамбове на улице Лысогорской загорелись два частных дома
В Тамбове из-за ремонта коллектора перекроют участок ул. Карла Маркса
Число заболевших коронавирусом в Тамбове на 9 апреля 2020 года составило 33 человека
В Тамбове виновнику смертельного ДТП грозит до 12 лет колонии
В Тамбове изменится схема движения трех автобусов
В Тамбове из-за короткого замыкания вышел из строя трансформатор
Троих мичуринцев задержали за кражу гаражных ворот
«Студенческая весна» на Тамбовщине пройдет в онлайн-формате
Тамбовских медиков учат лечить коронавирус по Интернету
В Тамбовской области парень угнал трактор с территории лесничества
В Тамбовской области установили особый противопожарный режим
Тамбовчанин насмерть забил мать гладильной доской и чайником
Тамбовским школьникам из многодетных семей сухой паек могут заменить денежной компенсацией: это 40 рублей в день
Прокуратура и УФАС три дня будут проверят цены в тамбовских магазинах и аптеках