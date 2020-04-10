Директор тамбовской стройфирмы задолжал более полумиллиона рублей своим работникам

10 Апр 2020 2020-04-10T09:30:04+03:00

Руководитель организации три года не платил зарплату бухгалтеру и инженеру

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В Тамбове завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации, занимающейся строительными и отделочными работами. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы».

По версии следствия, обвиняемый в период с октября 2016 года по декабрь 2019 года не выплачивал зарплату бухгалтеру и инженеру, в результате чего образовалась задолженность в размере более 500 тысяч рублей.

При этом на расчетный счет коммерческой организации в указанный период поступали деньги, которые директор потратил на погашение краткосрочных займов и кредитов, расчеты с поставщиками и подрядчиками, и другие платежи.

- В рамках расследования уголовного дела удалось добиться частичного погашения задолженности по заработной плате. В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU