В Тамбове из-за короткого замыкания вышел из строя трансформатор

9 Апр 2020 2020-04-09T15:44:59+03:00

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9 апреля из-за короткого замыкания, которое произошло в 11 часов 45 минут, в Тамбове вышел из строя трансформатор на трансформаторной подстанции №170. В результате аварии без электроснабжения остались жители домов и организации, расположенные в районе улиц Н.Вирты, Рязанская, 2-й и 1-й Мичуринский переулок, Струговой переулок, улицы Маяковского, Мичуринская, Пушкарская, Герцена.

- Электроснабжение было восстановлено в 12 часов 24 минуты, за исключением семи многоквартирных жилых домов по адресам: ул.Н.Вирты, 11, 15а, ул. Рязанская, 14, 14а, 16, 4, 6, а также домов частного сектора в районе улиц Мичуринская, Рязанская, Н.Вирты, 1-й и 2-й Мичуринский переулок, 1-й и 2-й Струговой переулок, - сообщает пресс-сллужба администрации города Тамбова. - Ремонтно-восстановительные работы проводят сотрудники АО «ОРЭС». Ориентировочно окончание работ — 19 часов. Параллельно прорабатывается вопрос о подключении резервного источника питания.

ИСТОЧНИК KP.RU