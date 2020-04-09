Троих мичуринцев задержали за кражу гаражных ворот

9 Апр 2020 2020-04-09T15:32:21+03:00

Мужчинам были нужны деньги, поэтому они сдали их в пункт приема металлолома

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В полицию города Мичуринска обратился представитель организации, расположенной на улице Турбинной. Мужчина рассказал, что с одного из гаражей неподалеку неизвестные сняли металлические ворота.

Сотрудники полиции установили, что к краже причастны трое местных жителей. Мужчины были задержаны. По их словам, они украли ворота, а затем сдали их в пункт приема металлолома. Вырученные за это деньги мичуринцы поделили между собой.

- Похищенное имущество изъято, возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU