В Тамбове виновнику смертельного ДТП грозит до 12 лет колонии

9 Апр 2020 2020-04-09T18:00:10+03:00

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В Тамбове перед судом предстанет местный житель за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения и причинения вреда здоровью двум лицам. Один из пострадавших скончался в больнице через некоторое время. Виновнику ДТП грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

Установлено, что авария произошла в сентябре прошлого года около часа ночи в районе перекрестка улиц Ореховая/Чичерина. Тамбовчанин, двигаясь в нетрезвом состоянии на автомобиле «Форд Мондео», столкнулся с отечественной легковушкой, водитель которой остановился перед светофором. Известно, что виновник ДТП двигался со скоростью от 113 км/ч до 125 км/ч.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителю автомобиля «ВАЗ 21101» причинен средней тяжести вред здоровью, пассажиру - тяжкий вред здоровью, который от полученных травм спустя два дня скончался, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU