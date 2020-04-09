В Тамбове изменится схема движения трех автобусов
В Тамбове временно изменится схема движения автобусов маршрутов №17, 17в, 36. Это связано с ремонтом коллектора на улице К. Маркса, на участке от Студенецкой Набережной до улицы Куйбышева. Ограничения будут действовать с 12:00 9 апреля и ориентировочно продлятся до 30 апреля.
- Изменения коснутся движения по ул. К. Маркса в сторону от северной части города. Объезд будет производиться по маршруту: ул. Чичканова - Северная площадь — ул. Базарная - Студенецкая Набережная. В сторону северной части города автобусы едут своим маршрутом, - сообщили в информационном управлении администрации Тамбова.
Временная схема движения будет выглядеть такФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
ИСТОЧНИК KP.RU