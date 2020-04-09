В Тамбове изменится схема движения трех автобусов

9 Апр 2020 2020-04-09T17:02:24+03:00

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В Тамбове временно изменится схема движения автобусов маршрутов №17, 17в, 36. Это связано с ремонтом коллектора на улице К. Маркса, на участке от Студенецкой Набережной до улицы Куйбышева. Ограничения будут действовать с 12:00 9 апреля и ориентировочно продлятся до 30 апреля.

- Изменения коснутся движения по ул. К. Маркса в сторону от северной части города. Объезд будет производиться по маршруту: ул. Чичканова - Северная площадь — ул. Базарная - Студенецкая Набережная. В сторону северной части города автобусы едут своим маршрутом, - сообщили в информационном управлении администрации Тамбова.

Временная схема движения будет выглядеть такФото: Пресс-служба администрации города Тамбова

ИСТОЧНИК KP.RU