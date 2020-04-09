Тамбовских медиков учат лечить коронавирус по Интернету

9 Апр 2020 2020-04-09T13:31:53+03:00

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Медиков Тамбовской области онлайн обучают лечению и выявлению симптомов коронавируса. Занятия организовали на портале непрерывного медицинского образования Минздрава России. В процессе предусмотрены как практические, так и теоретические занятия.

Вебинары проходят в ежедневном режиме. В них участвуют врачи самых разных профилей, включая анестезиологов-реаниматологов, пульманологов, рентгенологов, терапевтов, акушеров-гинекологов, инфекционистов. В настоящее время в процессе оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией в регионе задействовано более 2 тысяч медработников. В случае необходимости их количество будет увеличено.

- Процесс обучения организован для того, чтобы медики могли своевременно диагностировать и оказать необходимую помощь заболевшим коронавирусной инфекцией, - сообщили в областном управлении здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU