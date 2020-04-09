Тамбовских медиков учат лечить коронавирус по Интернету
Медиков Тамбовской области онлайн обучают лечению и выявлению симптомов коронавируса. Занятия организовали на портале непрерывного медицинского образования Минздрава России. В процессе предусмотрены как практические, так и теоретические занятия.
Вебинары проходят в ежедневном режиме. В них участвуют врачи самых разных профилей, включая анестезиологов-реаниматологов, пульманологов, рентгенологов, терапевтов, акушеров-гинекологов, инфекционистов. В настоящее время в процессе оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией в регионе задействовано более 2 тысяч медработников. В случае необходимости их количество будет увеличено.
- Процесс обучения организован для того, чтобы медики могли своевременно диагностировать и оказать необходимую помощь заболевшим коронавирусной инфекцией, - сообщили в областном управлении здравоохранения.
ИСТОЧНИК KP.RU