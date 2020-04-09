«Студенческая весна» на Тамбовщине пройдет в онлайн-формате

9 Апр 2020 2020-04-09T14:37:08+03:00

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Региональный этап фестиваля «Студенческая весна» в Тамбовской области пройдет в режиме онлайн. Из-за угрозы коронавируса мероприятие меняет формат на «СтудВеснаONLINE». Его уникальность в том, что участников не ограничивают в выборе жанра. Кроме того, подать заявку можно в нескольких или даже во всех направлениях.

В проекте «СтудВеснаONLINE» может принять участие любой студент от 14 до 30 лет. Состав участников номера не должен превышать 5 человек, а хронометраж видео — не больше 3,5 минут. К участию не допускаются работы, которые были опубликованы ранее и снятые на сцене.

- Видео необходимо выложить в социальных сетях: Вконтакте или Instagram (в ленту или IGTV) с хэштегами #студвеснанадиване и #СтудвеснаONLINE до 30 апреля, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Работы будут оценены в каждом направлении и участники, чьи видео набрали наибольшее количество лайков и просмотров получат ценные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU